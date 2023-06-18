«مروة» أول سائق تاكسي للسيدات والأطفال في الوادي الجديد.. صور

مروة صلاح يونس 37 عامًا ربة منزل من أبناء مدينة الخارجة بالوادي الجديد، نجحت في خلق فرصة عمل لها من خلال امتهان مهنة قيادة التاكسي الخاص بمدينة الخارجة لتصبح أول سيدة تقود تاكسي خاص بمدينة الخارجة.

مروة من أبناء حي المجاهدين من واحة الخارجة متزوجة ولديها 4 أبناء وزوجها سائق درجة أولى ليس له دخل شهري ثابت فكرت في شراء سيارة لها ملاكي وسداد أقساطها بالتعاون مع زوجها وتعلمت القيادة منذ عامين.

تؤكد مروة، أن تعلمت القيادة على يد زوجها وفكرة لتدشن مشروعها الخاص وتعلن عنه على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وأطلقت على نفسها " أم سما"، ونشرت تليفونها لتوصيل السيدات لوجهتهن سواء خاصة او للدراسة أو حتى لأي مكان في نطاق المحافظة.

وأوضحت انها بدأت منذ 10 أيام مشروعها لتكون أول سيدة تقود سيارة خاصة تشغلها أجرة للنساء فقط والأطفال خاصة من يردي الذهاب للمدرسة أو الامتحانات أو الأندية أو الدروس الخصوصية وبعدها نشرت اعلانًا لها على الفيس بوك وبدأت عملها مباشرة ولاقى ترحيبًا كبيرًا من نساء الواحة ولكن بعض التعليقات واجهتها وانتقادات من سائقي أجرة بعضها يتمثل في أنها قد تسبب في قلة عدد زبائنهم بسبب مشروعها.

وأشارت مروة، أنها بدأت مشروعها منذ 10 أيام بقيمة بسيطة تبدأ للمشوار الواحد 15 جنيهًا فقط وتذهب لتوصيل السيدة من منزلها لوجتهها متمنية أن يكبر مشروعها ويكون عندها مكتب خاص لتوصيل السيدات والطالبات والأطفال وأن يدعمها المحافظ ويكون لديها أكثر من سيارة توفر بها فرص عمل لأخريات.

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