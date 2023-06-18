ads
الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«مروة» أول سائق تاكسي للسيدات والأطفال في الوادي الجديد.. صور

مروة مع أسرتها
مروة مع أسرتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مروة صلاح يونس 37 عامًا ربة منزل من أبناء مدينة الخارجة بالوادي الجديد، نجحت في خلق فرصة عمل لها من خلال امتهان مهنة قيادة التاكسي الخاص بمدينة الخارجة لتصبح أول سيدة تقود تاكسي خاص بمدينة الخارجة. 

مروة من أبناء حي المجاهدين من واحة الخارجة متزوجة ولديها 4 أبناء وزوجها سائق درجة أولى ليس له دخل شهري ثابت فكرت في شراء سيارة لها ملاكي وسداد أقساطها بالتعاون مع زوجها وتعلمت القيادة منذ عامين. 

تؤكد مروة، أن تعلمت القيادة على يد زوجها وفكرة لتدشن مشروعها الخاص وتعلن عنه على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وأطلقت على نفسها " أم سما"، ونشرت تليفونها لتوصيل السيدات لوجهتهن سواء خاصة او للدراسة أو حتى لأي مكان في نطاق المحافظة. 

وأوضحت انها بدأت منذ 10 أيام مشروعها لتكون أول سيدة تقود سيارة خاصة تشغلها أجرة للنساء فقط والأطفال خاصة من يردي الذهاب للمدرسة أو الامتحانات أو الأندية أو الدروس الخصوصية وبعدها نشرت اعلانًا لها على الفيس بوك وبدأت عملها مباشرة ولاقى ترحيبًا كبيرًا من نساء الواحة ولكن بعض التعليقات واجهتها وانتقادات من سائقي أجرة بعضها يتمثل في أنها قد تسبب في قلة عدد زبائنهم بسبب مشروعها. 

وأشارت مروة، أنها بدأت مشروعها منذ 10 أيام بقيمة بسيطة تبدأ للمشوار الواحد 15 جنيهًا فقط وتذهب لتوصيل السيدة من منزلها لوجتهها متمنية أن يكبر مشروعها ويكون عندها مكتب خاص لتوصيل السيدات والطالبات والأطفال وأن يدعمها المحافظ ويكون لديها أكثر من سيارة توفر بها فرص عمل لأخريات.  

IMG_7973
IMG_7973
IMG_7976
IMG_7976
IMG_7978
IMG_7978
IMG_7980
IMG_7980
IMG_7989
IMG_7989
IMG_7996
IMG_7996
IMG_8001
IMG_8001
IMG_8003
IMG_8003
IMG_8009
IMG_8009
IMG_8013
IMG_8013
IMG_8015
IMG_8015
IMG_8023
IMG_8023
الامتحانات الأطفال الوادي الجديد دخل شهرى واحة الخارجة مروة سائقة تاكسي