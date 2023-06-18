«معًا للتوقيع على بروتوكول مابوتو».. حملة تنطلق بالأقصر لنساء الصعيد.. صور

انطلقت بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، فعاليات حملة "معًا للتوقيع والتصديق على بروتوكول مابوتو" والتي نظمتها الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في صعيد مصر، للتعريف ببروتوكول مابوتو ومدى أهمية التوقيع على هذا البروتوكول.

واستهدفت الحملة، المرأة بالصعيد، وكانت البداية من محافظة الأقصر، حيث شارك بالورشة عدد 25 سيدة من قيادات العمل المجتمعي، والسياسي، والقيادات الحزبية، وقيادات الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني، بمختلف الفئات المجتمعية المتنوعة، بالإضافة إلى بعض أعضاء المجلس القومي للمرأة بالأقصر.

وتعقد ورشة العمل على مدار ثلاث أيام في الفترة 17 – 19 يونيو 2023، بالتعاون مع شبكة SOAWR (شبكة التضامن مع حقوق المرأة الأفريقية)، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق المرأة ومقرها نيروبي _كينيا، ويحاضر في الورشة، كلا من نبيل شلبي، المحامي وخبير حقوق الإنسان، وأحمد تمام، الباحث والخبير الحقوقي والتنموي.

وتستهدف الورشة، التأكيد على أهمية التوقيع والمصادقة على البروتوكول كآلية إقليمية لحقوق المرأة، كما سيتم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة بموجب التشريعات الوطنية وآليات المرأة الدولية والإقليمية، كما يتم شرح بنود بروتوكول مابوتو من خلال تدريب تفاعلي بين المشاركات من أجل الحصول علي بعض الملاحظات من المشاركات وترتيب أهميتها، وذلك طبقا للتنوع الجغرافي والثقافي في المجتمعات المحلية.

يذكر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، كانت قد أطلقت حملة من أجل التصديق على بروتوكول مابوتو والخاص بالمرأة الإفريقية من خلال استهداف مكونات المجتمع المصري ( الإعلام – المجتمع المدني – المجالس القومية – أمانات المرأة في الأحزاب – البرلمانيين ) حيث استهدفت الجمعية في بداية حملتها، الإعلاميين والمراسلين بوكالات أنباء مختلفة من خلال ورشة عمل أقيمت بالإسكندرية، إيمانا منها بأهمية المشاركة الايجابية والنظر إلى الآليات الدولية والإقليمية بإرادة ذاتية من الدولة المصرية من اجل مواكبة التشريعات الوطنية والآليات الدولية والإقليمية وفي القلب منها الآليات الإفريقية.

وبروتوكول مابوتو هو بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، والذي يضمن حقوقًا شاملة للمرأة بما في ذلك الحق في المشاركة في العملية السياسية، والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجل، وتحسين الاستقلالية في قرارات الصحة الإنجابية.

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