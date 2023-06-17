بعد حل مشكلة تعطل اللاسلكي.. استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر غداً

أعلنت سلطات مطار البالون الطائر بغرب الأقصر، اليوم السبت، استئناف رحلات البالون الطائر اعتبارا من غدا الأحد 18 يونيو الجاري، وذلك وفقاً لإشعار ورد من العميد عمرو عاطف مدير عام أرض مطار البالون الطائر، تم إرساله إلى جميع شركات البالون الطائر العاملة بالمحافظة.

وأوضحت المصادر، أنه تم حل مشكلة محطة اللاسلكي والأجهزة المتعلقة بها، والتي كانت قد تسببت في قرار إيقاف رحلات البالون الطائر وذلك حرصا على عناصر السلامة الجوية، حيث تم استبدال محطة اللاسلكي وأجهزة تحقيق الاتصال اللاسلكي القديمة، والتي تسمح بالاتصال وتتبع البالونات أثناء الطيران، خاصة وأنها لم تكن صالحة فنيا ولا توفر عناصر السلامة الجوية وتم تغييرها وجار إنهاء استخراج التصاريح اللازمة لتشغيلها.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك تصاريح من جهات حكومية عدة، يجب الحصول عليها، بدءا من موافقة وزارة الطيران المدني وسلطات الطيران المختلفة والجهاز القومي للاتصالات وجهات أمنية عدة، وذلك لحصول طيران البالون على تردد لاسلكي VHF يكون خاص به فقط ويتم تأمينه.

وكانت سلطات مطار البالون الطائر بغرب الأقصر، قد أرسلت إشعارا يوم الخميس الماضي لكافة شركات البالون الطائر العاملة بالأقصر مفاده بأنه سيتم إيقاف طيران البالون بسماء الأقصر بدءا من الجمعة 16 يونيو الجاري ولحين إشعار آخر، وذلك لعدم توافر عناصر السلامة الجوية بسبب تعطل محطة اللاسلكي وعدم أجهزة تحقيق اتصال لاسلكي صالحة فنيا، وتم إرسال تقريرا مفصلا بالموقف من يوم الخميس الماضي لجميع الجهات المعنية المختصة، وتم تعزيز الموقف بطلبات استعجال لسرعة إصلاح الموقف وعودة رحلات البالون الطائر في أقرب وأسرع وقت ممكن.