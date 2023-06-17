السيطرة على حريق هائل بوحدة سكنية بالمنيا دون خسائر بشرية

تمكنت قولت الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق هائل نشب بوحدة سكنية بشارع ابن خصيب بمدينة المنيا دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بوحدة سكنية بشارع ابن خصيب بمدينة المنيا، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والاسعاف إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق والذى أسفر عن اصابة شخص بحالة إختناق.



تم عمل كردون امنى حول المنطقة لمنع مرور السيارات وتسهيل عمل قوات الحماية المدنية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.