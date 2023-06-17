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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع مهاجم بنفيكا البرتغالي في الميركاتو الصيفي

جونكالو راموس مهاجم
جونكالو راموس مهاجم بنفيكا
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تطورات مفاوضات مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع المهاجم البرتغالي جونكالو راموس، لاعب بنفيكا البرتغالي. 

وأكدت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن مانشستر يونايتد اصطدم في محاولة التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، لكن بنفيكا مستعد لبيع مهاجمه الشاب «راموس» بعد أن سجل 25 هدفًا هذا الموسم للنادي والمنتخب البرتغالى. 

قالت الصحيفة، إن المهاجم البرتغالي يُثير إعجاب مشجعي مانشستر يونايتد، خاصة بعد إشادة برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وزميل راموس في منتخب البرتغالي وتحدث عن انتقال محتمل إلى قلعة أولد ترافورد.

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