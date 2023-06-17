جدية وحماس في تدريب الزمالك استعدادا لموقعة فاركو بالكأس.. صور

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم السبت، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

من تدريب الزمالك اليوم السبت

من المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

وعلى هامش مران اليوم، خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية وتأهيلية قوية، وحرص الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على رفع الحمل البدني للاعبي الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

من تدريب الزمالك اليوم



بينما خاض خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية برفقة مصطفى شلبي .

ويعاني عواد من الإصابة في عضلة السمانة تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، ووضع الجهاز الطبي برنامجا خاصا لحارس المرمى يتضمن بعض التدريبات العلاجية بجانب تدريبات تأهيلية .

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.