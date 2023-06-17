الدنمارك مستعدة لتسليم أوكرانيا مقاتلات F-16 حال موافقة أمريكا

أعلنت الحكومة الدنماركية عن استعدادها لنقل مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا شريطة موافقة الولايات المتحدة التي تنتج هذه الطائرات.

وقال وزير الدفاع الدنماركي بالإنابة، ترولز لوند بولسن، اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، إن الدنمارك ستدعم نقل الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا. وإن أوكرانيا بحاجة إلى الطائرات أكثر من أي وقت مضى".

وسيصل الطيارون الأوكرانيون قريبًا إلى الدنمارك، حيث سيتم تدريبهم على تشغيل وصيانة طائرات F-16.

وتتشارك الدنمارك وهولندا في التعاون في تدريب الطيارين الأوكرانيين. وفي المجموع، تمتلك الدنمارك 43 طائرة مقاتلة ومع ذلك، يتم الآن استبدال طائرات F-16 الدنماركية بطائرات مقاتلة أكثر حداثة من طراز F-35.

وقبل يومين، قال المسؤول شيئًا مختلفًا تمامًا، مشيرًا إلى أن الجانب الدنماركي لم يتخذ قرارًا بتسليم الطائرات لأوكرانيا- بحسب يوكرينفورم.

وقال ترويلز لوند بولسن حينها: "لم تتخذ الحكومة أي قرار بعد بشأن مقاتلات إف -16".