فيتوريا: لدينا عمل كبير الفترة المقبلة

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن الفوز على منتخب غينيا ليس كل شيء، موضحًا أن لدينا عمل كبير في الفترة المقبلة، ولابد من التطوير على كافة المستويات ومنها الجزء التنظيمي من الكاف فيما يتعلق بمواعيد المباريات.

وأضاف البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي قبل ودية جنوب السودان: "تعرض ثلاثة مدافعين للإصابة قبل معسكر المنتخب هم أسامة جلال وحجازي والونش، لكن هذا لا يقلقني، لأني رأيت بعيني أن اللاعب الذي ينضم للمنتخب يقدم المطلوب منه".

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين واعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها بعد غد الأحد المقبل باستاد القاهرة وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة.

اللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.