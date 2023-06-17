حزب مصر المستقبل يشيد بموافقة الرئيس على توصيات الحوار الوطني

أشاد اللواء هشام بلال نائب رئيس حزب مصر المستقبل والأمين العام للحزب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التوصيات التي سيتفق عليها في الحوار الوطني والتى أكد أنه سوف يصدق عليها دون قيد أو شرط، طالما كان في اختصاصه الدستوري، وإذا كانت هناك توصيات تخرج عن اختصاصات الرئيس، سيقوم بإحالتها لمجلس النواب.

وقال بلال في بيان له اليوم إن الرئيس شدد على تقديم كافة وسائل الدعم للحوار الوطني، قائلا: «نحتاج إلى أن يستمر الحوار الوطني». وأضاف أن هناك قدرًا كبيرًا من التفاهم بين أعضاء الحوار الوطنى رغم الاختلاف لأن الجميع هدفه مصلحة الوطن .

تعقيباً على ذلك أشار بلال إلى أن حزب مصر المستقبل يشارك بقوة في كافة فعاليات جلسات الحوار الوطني ومحاوره المختلفة ويقدم الحلول والمقترحات البناءة وفقاً لسياسة الحزب الداعمة دائماًللدوله كما اشاد بلال بتصريحات الرئيس مطالباً الأحزاب وكافة التيارات والكتل السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه بالمشاركة بإيجابية وتقديم المقترحات والحلول التي تناسب ظروفنا ونستطيع تنفيذها وفق إمكانياتنا.

في نفس السياق أشار المستشار رضا حجي رئيس حزب مصر المستقبل الي مشاركه الحزب وهيئته العليا واماناته بالمحافظات في دراسه كافة محاور الحوار الوطني كلاً في موقعه وتخصصه لكي يقدم الحزب رؤيه حقيقيه وشامله للحلول الجذرية لمشاكل الوطن.