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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

علي الحجار يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة الدولي

الحجار
الحجار
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 أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم  الفنان «علي الحجار » ومنحه جائزة  الإبداع  عن مشوار  فني حافل  ضمن تكريمات المهرجان في دورته الـ 11.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان .

قال  الكاتب  فتحى الحصري، رئيس اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب والفنون: “الفنان  على الحجار صاحب مسيرة حافلة ليست فى الغناء فقط ولكن فى التمثيل السينمائي والمسرحى علاوة على أعظم التيترات لمسلسلات ظلت عالقة فى الأذهان فمن منا لايذكر الأيام وأبواب المدينة والنديم وبوابة الحلواني وابو العلا البشري وذئاب الجبل والمال والبنون وغيرهم الكثير وآخرهم جزيرة غمام”.

وأكد الحصري أن مهرجان همسة يكرم الفنان على الحجار هذا العام عن مسيرة حافلة يصعب حصرها  ويكفى أنه غنى لمصر حلوة الحلوات.

جدير بالذكر أن الدورة  الــ11 تُقام يوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.

على الحجار مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون