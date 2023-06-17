تصفيات الأمم الأفريقية.. بونو يغيب عن تشكيل أسود الأطلس أمام منتخب الأولاد

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جنوب أفريقيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ويحل منتخب المغرب، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الجنوب أفريقي على أرضية ملعب سوكر سيتي، حيث ينطلق اللقاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود يوسف النصيري هجوم أسود الأطلس، رفقة حكيم زياش وأسامة الإدريسي وزكريا أبو خلال.

ويجلس حارس إشبيلية الإسباني، ياسين بونو، على مقاعد احتياط المنتخب المغربي.

تشكيل منتخب المغرب

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – نصير مزراوي

خط الوسط: عمران لوزا – يوسف مالح – حكيم زياش

وفي الهجوم: زكرياء أبوخلال – أسامة الإدريسي- يوسف النصيري.

ويتصدر منتخب المغرب، جدول ترتيب مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا 2023 برصيد 6 نقاط، حيث ضمن التأهل لنهائيات البطولة التي تقام في كوت ديفوار في العام المقبل، وذلك بجانب منتخب جنوب أفريقيا صاحب المركز الثاني وفي رصيده 4 نقاط.