سارة عبدالرحمن تكشف عن وصية دلال عبدالعزيز لها

كشفت الفنانة سارة عبدالرحمن خلال حلقة "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، عن وصية الفنانة دلال عبدالعزيز رحمها الله، لها، بعدم الإفصاح عن عمرها في الإعلام، لتعارضها النجمة إسعاد يونس في ذلك لعدة أسباب، أهمها أن السوشيال ميديا أصبحت تكشف كل الأسرار، وثانيا أن السن هو ذكريات يعيشها الإنسان بحلاوتها ومرارها ويجب أن تعلن عنها جميعها لتذكرها.

جاء ذلك بعد أن أعلنت سارة أنها من مواليد ١٩٨٨ وتذكرها لذكريات التسعينيات وأغانيها التي عرضت في الجزء الأول والثاني من مسلسل "ريفو"، وبجانب ريفو تستعد سارة لعرض فيلم "بيت الروبي" مع النجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ويعرض خلال موسم عيد الأضحى.

"ريفو" الجزء الأول من العمل عرض فى يونيو الماضى 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومن المقرر عرضه الجزء الثاني قريبا.

ودارت أحداثه حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.