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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قصر باكنجهام يحتفل بأول عيد ميلاد رسمي للملك تشارلز الثالث منذ توليه العرش

تشارلز الثالث
تشارلز الثالث
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احتفل قصر باكنجهام بأول عيد ميلاد رسمي للملك البريطاني تشارلز الثالث، منذ توليه العرش، حيث أقيمت المراسم الملكية بحضور أفراد العائلة الملكية، وشاهدها الآلاف من المواطنين البريطانيين. 
ونقلت قناة "سكاي نيوز"، اليوم /السبت/، صورا حية، حيث شارك الملك في العرض عسكري ليكون أول ملك منذ عقود يركب على ظهر الخيل خلال موكب عيد ميلاده، والذي شهد عزف النشيد الوطني عند وصوله.
كما شاركت الملكة كاميلا وأمير وأميرة ويلز وأطفالهما في المراسم، وأطلق سلاح الفرسان الملكي 41 طلقة.
وبعد انتهاء المراسم، اجتمع أفراد الأسرة الملكية في شرفة قصر باكنجهام، حيث احتشد أمامهم آلاف المتفرجين، لمشاهدة عرض جوي عسكري ممتد، شارك فيه نحو 70 طائرة من البحرية الملكية والجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية.

قصر باكنجهام عيد ميلا العرش