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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات نظافة وإزالة تعديات على أراض زراعية بكفرالشيخ

ورفع كفاءة الإنارة

رفع كفاءة الإنارة
رفع كفاءة الإنارة بكفرالشيخ
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شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، عددًا من الحملات، منها حملات نظافة، ورفع كفاءة الإنارة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الانتهاء من أعمال تجهيز قاعة الاجتماعات، بالمبنى الديوان الجديد لمركز التطوير التكنولوجي، وربط الإدارات الخلفية بالمركز، لبدء التشغيل التجربيى، غداٍ الأحد ، وذلك بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لتذليل أي تحديات وذلك بالعمل علي المتابعة الميدانية والمتواصلة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسخير كافة الامكانيات، وتوفير بيئة نظيفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانياً، وأعمال تجديد كشافات الإنارة ، مع ضرورة عمل إحلال وتجديد لأعمدة الانارة وتغيير الأسلاك المتهالكة وإنارة الشوارع ، فضلاً عن شد الفرد الخامس من الكابلات الكهربائية المعزولة وربطها بعدادات التايمر بالمحولات الكهربائية لإنارة ليلاً .


وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية والحامل والعوازل والشدات الخاصة بالإنارة العامة بنطاق قرية الشهابية وتوابعها، فتم إحلال وتجديد لكشافات الإنارة بكشافات الليد جديدة فائقة الإضاءة الليلة والموفرة للطاقة الكهربائية بشكل عام، وسيتم تركيب الباقى تباعا حسب الخطة الموضوعة،  كما تابع أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.
وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة فورية في المهد عبارة عن إزالة سمل خرساني تعدي على الأرض الزراعية بقرية 1 الطرفية بمساحة 100م ، وشدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني علي أرض زراعية بقرية 75 المنصور مساحة 250م تقريبا، وفك شدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني على أرض زراعية بقرية كوم الحجر على مساحة 100م تقريبا، وفك شدة خشبية لصبة سمل خرساني بناء مخالف بدون ترخيص  بمساحة 65م بقرية زوبع.

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إزالة التعديات على الاراضي الزراعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تعديات على الأراضي الزراعية محافظة كفر الشيخ رفع كفاءة الإنارة