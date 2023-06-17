غدا.. إسكان الشيوخ تستكمل مناقشة مقترح نقل محطة السكة الحديد يمدينة دمياط

تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اجتماعا يومي الأحد والإثنين المقبلين لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب وليد صلاح التمامى بشأن استكمال مناقشة مقترح نقل محطة السكة الحديدية بمدينة دمياط، بالإضافة إلى مقترح سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية الكاشف الجديد وتوابعها بمركز الزرقا.

تشهد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد ، الأحد المقبل، عقب الجلسة العامة، استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي، بشأن نقل محطة السكة الحديدية بمدينة دمياط وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتضمنت الاقتراح نقل محطة سكة حديد دمياط من موقعها الحالى إلى موقع بديل وإنشاء محطة عصرية جديدة تستوعب حركة المترددين عليها من أبناء دمياط والمحافظات الاخرى، بهدف البعد عن الكتلة السكنية بحيث يتم نقلها من منطقة كفر البطيخ بشريط القطار لكي تكون في مدخل دمياط في طريق كوبري الهاويس ( السد) خاصة أن المكان المتواجد به المحطة القديمه للسكة الحديدية في حال تطويرة سيوفرالكثير من فرص العمل لشباب دمياط لاسيما أن مكان المحطة يقع في مكان جغرافي يحقق الكثير من العوائد لموقعه الممتد بطول كيلو متر على كورنيش النيل مهدرة وغير مستغلة الاستغلال الأفضل، حيث يمكن إنشاء مشروعات اسكان اجتماعي من أول مقابر السنانية حتي طريق الهويس وإنشاء حديقة عامة في منطقة النوادى تعود بالنفع علي الجميع وأيضا أماكن لمشروعات للشباب بالكوبرى القديم، بالاضافة لتخفيف الضغط والزحام علي الكوبرى الحديد خصوصا ان المنطقة والدوران ضيق مما يتسبب في اختناق مرورى أثناء نزول الركاب من القطار بالاضافة لمواكبة التطوير الذي يتم في كل المحافظات بنقل المحطات والمواقف خارج الكتله السكنية لتخفيف الضوضاء والازدحام.

وتضمن الاقتراح الآخر سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية الكاشف الجديد وتوابعها بمركز الزرقا.