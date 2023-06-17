غدا.. «إسكان الشيوخ» تناقش مقترح نقل محطة سكة حديد دمياط

السبت 17/يونيو/2023 - 03:41 م

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا الأحد والاثنين القادمان لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب وليد صلاح التمامى بشأن استكمال مناقشة مقترح نقل محطة السكة الحديدية بمدينة دمياط، بالإضافة إلى مقترح سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية الكاشف الجديدوتوابعها بمركز الزرقا.

حيث تشهد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد ، يوم الأحد المقبل، عقب الجلسة العامة، استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي، بشأن نقل محطة السكة الحديدية بمدينة دمياط وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتضمنت الاقتراح نقل محطة سكة حديد دمياط من موقعها الحالى إلى موقع بديل وإنشاء محطة عصرية جديدة تستوعب حركة المترددين عليها من أبناء دمياط والمحافظات الأخرى، وأن الهدف من نقل محطة القطارللبعد عن الكتلة السكنية بحيث يتم نقلها من منطقة كفر البطيخ بشريط القطار لكي تكون في مدخل دمياط في طريق كوبري الهاويس (السد)، خاصة أن المكان المتواجد به المحطة القديمه للسكة الحديدية في حال تطويرة سيوفرالكثير من فرص العمل لشباب دمياط، خاصة وأن مكان المحطة يقع في مكان جغرافي يحقق الكثير من العوائد بالنفع منه لموقعة الممتد طولها تقريبا كيلو على كورنيش النيل مهدرة وغير مستخدمة الاستخدام الأفضل لكي يتم عمل مشروعات إسكان اجتماعي من أول مقابر السنانية حتى طريق الهويس، ويتم عمل في منطقة النوادى حديقة عامة تعود بالنفع على الجميع وأيضا أماكن لمشروعات للشباب بالكوبرى القديم، وكل هذا بالإضافة لتخفيف الضغط والزحام على الكوبرى الحديد خصوصا أن المنطقة والدوران ضيق مما يتسبب في اختناق مرورى وأثناء نزول الركاب من القطار، بالإضافة لمواكبة التطوير الذي يتم في كل المحافظات بنقل المحطات والمواقف خارج الكتلة السكنية لتخفيف الضوضاء والازدحام.

وتضمن الاقتراح الآخر سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية الكاشف الجديد وتوابعها بمركز الزرقا.