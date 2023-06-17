انطلاق المقابلات الشخصية لاختيار أخصائي تخاطب بنادي الحوار بالمنصورة

انطلقت اليوم السبت المقابلات الشخصية لاختيار عدد من أخصائيين التخاطب والإدراك الحسي وتنمية المهارات لمراكز التخاطب بمركز شباب سنتماي بإدارة شباب ميت غمر ومركز بمركز شباب نشا بإدارة شباب نبروه، وقد تقدم لإجراء المقابلات الشخصية عدد 300 أخصائي من الشباب والفتيات للالتحاق بالعمل بمراكز التخاطب بسنتماي ونشا، وتمت المقابلات الشخصية بنادي الحوار الرياضي.

أجرى المقابلات الشخصية لاختيار أخصائي التخاطب والإدراك الحسي وتنمية المهارات، الدكتورة هدى أبو ضيف مسئول بإدارة قادرون باختلاف بالإدارة العامة للبرامح والأنشطة الجامعية "الإدارة المركزية لتنمية الشباب"، والدكتور عمرو سيد عبد اللطيف المنسق الفني العام لمراكز التخاطب، والدكتورة نانسي سمير عبد المنعم مسئول إدارة قادرون باختلاف بالمديرية.

فيما تمحورت المقابلات الشخصية حول التكامل الحسي وتنمية المهارات والتخاطب للشباب والفتيات المتقدمين للعمل بمراكز التخاطب بمركز شباب سنتماي ونشا، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فى مجال خدمة ذوي الإعاقة.

يذكر أن عدد مراكز التخاطب التي تم تجهيزها عدد 68 مركز تخاطب على مستوى الجمهورية، ويقبل المواطنين على مراكز التخاطب بصورة كبيرة ويتم استقبال الحالات مجانا بمراكز التخاطب، وتولي وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمراكز التخاطب أهمية كبيرة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

يأتي تنفيذ المقابلات الشخصية لاختيار أخصائي التخاطب برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة نانسي سمير مسئول إدارة قادرون باختلاف بالمديرية.

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