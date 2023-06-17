تعرف على جدول منافسات بطولة العالم للناشئين والماسترز للسباحة بالزعانف

تتواصل استعدادات الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي لاستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين في النسخة الثامنة عشر، والمقررة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري في حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي، ويعقبها بطولة العالم للماسترز يومي 25 و26 من نفس الشهر.

وفيما يلي جدول منافسات بطولة العالم للناشئين:

الثلاثاء 20 يونيو

التدريبات والاجتماع الفني وحفل الافتتاح

الأربعاء 21 يونيو

اليوم الأول من المنافسات: 100 م مونو أولاد و بنات، 100 م زعانف مزدوجة أولاد و بنات

و400 م مونو أولاد وبنات، و4*50 م مونو تتابع مختلط .

الخميس 22 يونيو

اليوم الثاني: 100 م غوص أولاد وبنات، 200 م مونو أولاد و بنات، 1500 م مونو أولاد و بنات، تتابع مختلط 4*100 م زعانف مزدوجة.

الجمعة 23 يونيو

اليوم الثالث: 50 م مونو أولاد و بنات ، 50 م زعانف مزدوجة أولاد و بنات، 400 م غوص اولاد و بنات ، 400 م زعانف مزدوجة أولاد و بنات ، 4*200 م مونو أولاد و بنات.

السبت 24 يونيو

اليوم الختامي : 50 م تحت الماء أولاد بنات، 800 م مونو أولاد و بنات ، 4*100 م مونو أولاد و بنات.

الأحد 25 يونيو

مغادرة الفرق

يذكر أن التصفيات تقام في الفترة الصباحية، بينما تقام النهائيات وتوزيع الميداليات في الفترة المسائية.

بينما سيكون جدول منافسات بطولة العالم للماسترز كالتالي:

الأحد 25 يونيو

الفترة الصباحية

50 م مونو سيدات ورجال

400 م مونو سيدات ورجال

100 م زعانف مزدوجة رجال وسيدات

الفترة المسائية

800 م مونو رجال وسيدات

50 م زعانف مزدوجة سيدات ورجال

4*100 تتابع مونو رجال وسيدات

الاثنين 26 يونيو

الفترة الصباحية

50 م تحت الماء رجال وسيدات

400 م زعانف مزدوجة رجال وسيدات

200 م مونو رجال وسيدات

4*50 م زعانف مزدوجة مختلط

الفترة المسائية

100 م مونو رجال وسيدات

200 م زعانف مزدوجة رجال وسيدات

4*100 م تتابع مختلط بزعانف مختلفة

وأكدت 36 دولة مشاركتها في بطولتي الناشئين والماسترز بأكثر من 400 لاعب ولاعبة.