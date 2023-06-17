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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المتهمة بقتل طبيب الساحل: لم أكن على علم بالجريمة

أرشيفية
أرشيفية
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استمع قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة لأقوال المتهمة بالاشتراك مع طبيب وتمرجي في قتل طبيب الساحل وقالت المتهمة، إنها لم تكن على علم بجريمة القتل واقتصر دورها علي اتصال هاتفي تطلب من المجني عليه مقابلة المتهم الأول في إحدى الأماكن.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية تجديد حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عايدة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب يدعى أسامة توفيق صبور مقتولًا وملقاة داخل العيادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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