انتظام سير انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

حرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، على الإدلاء بصوته في الساعات الأولى لانتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وتفقد عثمان سير العملية الانتخابية والتي انتظمت في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، في نادي الشجرة بمحافظة الإسماعيلية، رافقه إيهاب زهدي أمين الصندوق.

وخلال الجولة وجه المهندس أحمد عثمان على ضرورة تذليل أي عقبات وإنهاء التجهيزات على أكمل وجه.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في ١٩ أبريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشحا، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٣، الصادر في ٧ أبريل ٢٠٢٣.

ويجري التصويت اليوم السبت، حيث تفتح لجنتي التصويت بصندوقين، تحت إشراف قضائي.

وأعلن المهندس أحمد عثمان، أن عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ أفراد، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥ صوت.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، حسب القوائم الانتخابية، كلا من إبراهيم محمود السيد خميرة، أحمد سامي، جلال محمد الطاهر، حاتم إبراهيم، حسام الدين حسين، سعيد محمد محمد عبد الله شعيب، سليمان صالح، صابر أحمد همام، عبدالرؤوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل، محمد أحمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود إسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبد العزيز.