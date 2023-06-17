توريد 492 طنا و511 كيلو قمح لشون وصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٤٩٢ طنا و٥١١ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٧٠٥٨ طنا و٢١٨ كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص الكمية المستهدف شراؤها والغرض من الاستخدام وأماكن استلام الأقماح.

واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.