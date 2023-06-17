إقبال كثيف في الساعات الأولى من بدء انتخابات غرفة الإسكندرية

شهدت الساعات الأولى لانتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إقبال كثيف من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات للإدلاء بأصواتهم، واختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 وحتى 2027.



وكان قد انطلقت صباح اليوم انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لاختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 وحتى 2027.

تجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة، في 10 مقار انتخابية بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية.

يبلغ عدد من لهم حق التصويت 44 ألفًا و364 ناخبًا، فيما تستمر عملية الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، يليها عملية فرز الأصوات.

يتنافس في الانتخابات 11 مرشحًا على 9 مقاعد، بينهم قائمة واحدة تحت شعار "معًا لاستمرار العطاء"، وتضم كل من أحمد محمد الوكيل، أحمد حسن أحمد، أحمد محمد صقر، وشريف بقطر فخرى، وعمر خميس الغنيمي، عمرو أحمد مصيلحي، ياسر المناويشي، محمد ماهر حنفي، محمد سامي فتح الله"، فيما يتنافس منفردًا كل من إبراهيم أبو الحسن، رئيس شعبة البلاستيك، وحازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة.