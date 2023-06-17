شاهندة عبدالرحيم: الصين ترى أنها تتعرض لخطر كبير من تحركات أمريكا

قالت الإعلامية شاهندة عبدالرحيم ، إن الصين ترى أنها تتعرض لخطر كبير من تحركات أمريكا ، ولذلك وضعت ثلاث سيناريوهات وهما اظهار قدرتها الحربية وقوتها الكاملة ، وايضا التحرك بشكل دبلوماسي التفاوض مع حلفاء واشنطن، وأيضا استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط على أمريكا.

وذكرت شاهندة خلال برنامج “focus” المذاع على فضائية اكسترا نيوز أن الصين أظهرت قوتها العسكرية من خلال عمليات محاكاة نفذها علماء صينيين للأسلحة الصينية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لتدمير احدث حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، وايضا الهجمات الالكترونية والتى يزعم أنها من الصين واستهدفت هذا العام أنظمة الاتصالات في الولايات المتحدة، وفي أي أزمة ستكون الأولية القصوى لبكين هي تعطيل أنظمة الاتصالات وقيادة النقل الأمريكية.

وأضافت ، أن الصين بدأت التدريبات العسكرية الثلاثاء الماضي في بحر الصين الشرقي شمال تايوان، بما في ذلك مناورات بالذخيرة الحية من السفن الحربية.

وتابعت شاهندة عبدالرحيم، أن الصين تجري تدريبات بشكل روتيني على طول سواحلها بالقرب من تايوان ، لذلك حذرت إدارة السلام البحرية الصينية بخصوص منطقة حذر الإبحار لمنطقة قريبة من مدينة شيتو في مقاطعة شانج يانج لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية من السفن الحربية.

من جهة أخرى حذر وزير الدفاع الأمريكي من وقوع حرب بين الصين وتايوان ووصفها "ستكون حرب مدمرة"، وقال سوف تؤثر على الاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم الولايات المتحدة بديمقراطية الجزيرة.

وقال أوستن أن العالم من مصلحته الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان ، فيما أضاف جنرال في جيش التحرير الصيني لمحطة "سي سي تي ڤي" الصينية الرسمية أن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بخصوص تايوان خاطئة تماما ، واتهم شينج واشنطن بمحاولتها لإثارة المواجهة مع الصين وقال إن الإجراءات الأمنية تضر بالسلام والاستقرار الإقليمي.

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