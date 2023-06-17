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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تكريم 100 شخصية مهمة في عيد ميلاد ملك بريطانيا

ملك بريطانيا تشارلز
ملك بريطانيا تشارلز
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في أول تكريم لملك بريطانيا تشارلز بمناسبة عيد ميلاده كملك، حيث أعلن قصر باكنجهام أن من بين الشخصيات المهمة الذين تم تكريمها، طبيب التوليد لأحفاده ونجم كرة القدم السابق إيان رايت والمؤلف إيان ماك إيوان.

ويأتي ذلك ما يتم الإعلان عن الجوائز بمناسبة عيد الميلاد الرسمي للملك، الذي سيتم الاحتفال به اليوم السبت بعرض رسمي للأفواج المختلفة في الجيش البريطاني بالأعلام الملونة.
ويتم خلال الاحتفال تكريم شخصيات هامة  وأشخاص قدموا خدمات للشعب والدولة.
وعين الملك طبيب أمراض النساء الآن فارثينج الذي قام برعاية الأميرة كيت خلال عملية وضع أطفالها جورج وتشارلوت ولويس، قائدا للوسام الفيكتوري الملكي.
كما تم منح أعلى الأوسمة لرئيسة تحرير مجلة فوج آنا وينتور، والروائي الفائز بجائزة بوكر ماك ايوان، وأستاذ كلية الطب بجامعة أوكسفورد جون بيل الذين تم منحهم وسام رفقاء الشرف.

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