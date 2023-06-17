شاهنده عبدالرحيم: وحدة الصين هدف رئيسي للزعيم "شي بينغ"

قالت الإعلامية شاهنده عبدالرحيم، إن الصين لم تحكم تايوان منذ الحرب الأهلية، وتمتعت الجزيرة باستقلال فعلي بعد فترة القانون العرفي والذي استمر لعقود، وبالنسبة لوجهة نظر الصين، فإن وحدة الصين تعتبر هدف رئيسي للزعيم الصيني شي جين بينغ.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه رئيسة تايوان، أن تايوان ذات سيادة بالفعل، إلا أن بكين تعتبر أعضاء حكومتها انفصاليين.

وأضافت شاهنده عبدالرحيم خلال برنامج "focus" المذاع على فضائية اكسترا نيوز، منذ عشرة أشهر، ظهرت أزمة الجزيرة على الساحة مرة أخرى بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة للجزيرة، وكان هذا من ضمن جولتها لآسيا التي شملت الفلبين، وكوريا الجنوبية،واليابان.

ومنذ ذلك الوقت بدأت الصين في تهديد الولايات المتحدة بأن هذه الزيارة سوف تتسبب في توتر العلاقات بين واشنطن وبكين. ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض أن هذه الزيارة قرار خاص برئيسة مجلس النواب الأمريكي.

وتابعت،عن الوضع الحالي فإن وزير الخارجية الصيني لم يقابل نظيره الأمريكي في سنغافورة بسبب الأزمة الحالية وايضا تحذير بكين لواشنطن مرارا وتكرارا من مبيعات الأسلحة لتايوان،والتي تعتبرها دعم أمريكي صريح لتايوان.

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