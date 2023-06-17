الزمالك يتفق مع سيف جعفر على التجديد لمدة 3 مواسم

اتفقت لجنة الكرة بالزمالك، مع سيف جعفر نجم الفريق، على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك في ظل اقتراب انتهاء عقده.

ومن المقرر أن تعلن إدارة النادي عن تفاصيل تجديد سيف جعفر خلال ساعات قليلة، بعد جلسة مع اللاعب يقوم من خلالها على إنهاء كافة أمور التجديد.

وكان الزمالك قد قام منذ ساعات قليلة بتمديد عقد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري وذلك لمدة موسم إضافي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.