"ماسك" يتوقع حدوث أول زرع لرقائق إلكترونية بالدماغ خلال العام الجاري

توقع الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن تبدأ شركته "نيورالينك" الناشئة المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي يمكن زرعها في الدماغ، أول تجربة بشرية خلال العام الجاري.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وفي حديثه في مؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا في باريس، في بث شبكي عبر الإنترنت، قال ماسك إن شركة "نيورالينك" التي شارك في تأسيسها، تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.

ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق، أو المدة اللازمة لبدء الأمر.

ولكن ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية ولمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، ولشركة "سبيس إكس" لصواريخ الفضاء قال: "يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام".