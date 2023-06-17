اليوم.. محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه بحدائق الأهرام

السبت 17/يونيو/2023 - 06:00 ص

تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في التخلص من زوج شقيقته، بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لقسم شرطة الهرم، بمحافظة الجيزة.

وبينت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم يبلغ من العمر 27 عامًا، عاطل، ومقيم بمنطقة حدائق الأهرام، بمحافظة الجيزة، قام في يوم 17-11-2020 بدائرة قسم الهرم بإنهاء حياة شقيقه المجني عليه، من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما مشادة فاستشاط لها غضبًا، وسولت له نفسه إنهاء حياة أخيه.



واقترنت تلك الجناية بأخرى عمدًا هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان أنهى حياة والدته المجني عليها من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة ولدها من اعتداء المتهم عليه، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

واستمعت المحكمة إلى الطبيب النفسي، الذى أكد أنه من الواضح أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل، وبخاصة بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته كان هادئًا واقفًا على الجثث ويشرب الماء وهو متجمد المشاعر تمامًا ومتناقض الإحساس غير الملائم للوضع وخطورة الحادث، وأيضًا من بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله.

وخلال جلسات المرافعة، قال الطبيب النفسي، إنه توصل إلى استنتاج مما سبق أن المتهم يعاني من مرض ذهاني ذو طبيعة ودرجة أثرت في تفكيره وسلوكه، واستنتجنا أيضا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقدا أن عائلته تتأمر ضده، تريد قتله، تريد حبسه في المستشفى، واستنتجنا أيضًا أنه عندما يكون لديه نوبات من المرض، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.



وأشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى بعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة، وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي والتي تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة.