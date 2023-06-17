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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بيسكوف: موسكو مستعدة للتفاوض مع واشنطن حول الأسلحة النووية

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الحد من الأسلحة النووية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF): "روسيا مستعدة للتفاوض".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال الجلسة العامة لـ "SPIEF": إن لدى روسيا أسلحة نووية أكثر من دول الناتو، وهم يريدون من روسيا خفضها. "لن ينالوا ذلك".

يعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي (SPIEF) خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو.

بيسكوف موسكو الأسلحة النووية واشنطن