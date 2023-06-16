دورة لتعليم الرسم والقدرات الإبداعية بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش

نفذ مركز شباب 6 أكتوبر التابع لإدارة العريش تدريبات كرة القدم بنين بالمركز لمدة يومين من كل أسبوع وذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الرياضية تماشياً مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة ,بالسعي الدائم للعمل علي تفعيل الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السيناوي من خلال التدريبات الرياضية المختلفة وتكثيف الانشطة الرياضية والفنية والكشفية والثقافية والعلمية داخل مراكز الشباب .

كما نظم مركز شباب 6 أكتوبر بمحافظة شمال سيناء دورة لتعليم فنون الرسم والقدرات الإبداعية بمقر المركز بهدف الارتقاء بالمستوى الفني للمتقدمين وتعليمهم المهارات المختلفة بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد من المبدعين والفنانين واكتساب مهارات فن الرسم بقلم الرصاص وأساسياته وكيفية التعبير عن الشخصية بطريقة الرسم وكيفية تحضير اللوحة ومرونة اليد و مهارة التظليل بالإضافة إلى التدريب العملي.

وقال مدحت الشوربجى مدير المركز إن هذه الدورات التى تعقد تكسب المشاركين الفرص لتنمية مواهبهم ومهاراتهم بهذه المجالات.