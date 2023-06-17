بورصة هوليوود.. تأجيل الأجزاء الثلاثة المقبلة لسلسلة «Avatar»

السبت 17/يونيو/2023 - 12:13 ص

أعلنت استديوهات ديزني الترفيهية عن عدد من التغييرات في جداول طرح أفلامها القادمة، بما في ذلك سلاسل أفلام "Avatar" و"Star Wars".

ومن المقرر عرض الجزء الجديد من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "Moana" في ٢٥ يونيو ٢٠٢٥، ومن المقرر كذلك عرض فيلم "Deadpool ٣" في ٨ نوفمبر. كما تم ترحيل الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Star Wars" في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٦.

كما تم تعديل مواعيد الأجزاء الثلاثة القادمة من سلسلة الفانتازيا والخيال العلمي Avatar إلى ديسمبر ٢٠٢٥، وديسمبر ٢٠٢٩، وديسمبر ٢٠٣١، على التوالي.

وأرجع موقع فارايتي السبب وراء هذه التأجيلات إلى إضراب نقابة الكُتّاب الأمريكية التي تسببت في توقف تصوير العديد من الأفلام وبالتالي تغيير جداول طرحها بدور العرض.