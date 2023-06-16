المؤبد والمشدد من 10 إلى 15 سنة لتشكيل عصابى أدار مصنعا للمخدرات بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بالأحكام المشددة ما بين السجن المؤبد و١٠ و١٥ سنة لآخرين على تشكيل عصابى مكون من ٤ أفراد قاموا بإدارة منزل لتصنيع المواد المخدرة لتوزيعها على عملائهم في منطقة السلام.

أصدرت المحكمة حكمها على التشكيل العصابي المكون من مسجلين خطر وعاطل وربة منزل، بالمؤبد على المتهمين الأول والثاني والمشدد ١٥ سنة على المتهم الثالث والمشدد ١٠ سنوات على المتهمة الرابعة لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى أدار منزلا للاتجار فى المواد المخدرة وتحويل جزء منه لورشة لتصنيع مخدر الشادو والفودو بمنطقة السلام.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول السلام عدة بلاغات من الأهالى يفيد ارتيابهم من أحد المنازل المشكوك فى إدارته للأعمال الخارجة على القانون والمنافية للآداب العامة.

وبالفعل تم تشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية وبمراقبة المنزل تبين اعتياد مجموعة من الأغراب والمجهولين التردد على المنزل، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل بعضهم مستقلين سيارات ملاكي وآخرين مستقلين دراجات بخارية.

وبعد استصدار أمر من النيابة العامة بمداهمة المنزل، وفى منتصف أغسطس من العام الماضي، داهمت قوة من المباحث مدعومة بقوة من مديرية أمن القاهرة للمنزل محل البلاغ.

وبتفتيشه وجد بداخله ٤ أشخاص اثنين منهم يحملان كروتا إجرامية (مسجلين خطر)، ما بين اتجار وتعاطى مواد مخدرة وجنح ضرب وسرقة بالإكراه، وعاطل وربة منزل مسجلة آداب، كما عثر داخل المنزل على كمية من المواد المخدرة بعضها معبأ ومعد للتوزيع على العملاء من متعاطى المخدرات والبعض الآخر فى مراحل الكبس والتصنيع لخلطها ببعض الأقراص المخدرة والعقاقير لتصنيع مخدر الشادو والفودو.

وأضافت التحقيقات أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن اتجار المتهمين الأول والثاني في المواد المخدرة واستعمالهما الدرجات البخارية في لترويج بضاعتهما وبضبط المتهمين عثر بحوزتهما علي قالب من مادة الهيروين المخدر ومبلغ نقدي، و٤ طرب لمادة الحشيش المخدر ومبلغ نقدي، وبتفتيش السيارة المضبوطة عثر بداخلها على قالب من مادة الهيروين المخدر وجوال بلاستيكي بداخله ٢٣٥ طربة لمادة الحشيش المخدر و٥ هواتف محمولة.

وألقى القبض على المتهمين وتحريز المضبوطات وإرسال عينات لمصلحة الطب الشرعى لتوضيح ماهيتها.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط فى البداية حاول المتهمون إنكار التهم المنسوبة إليهم ولكن بعد تضييق الخناق والتحقيق المكثف معهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات، وكذا المواد المضبوطة والقبض على عدد من متعاطى المخدرات ممن ترددوا على المنزل وبعد عرض طابور المواجهة بين المتهمين ومتعاطى المخدرات أقر المتهمون بإداراتهم للمنزل لمزاولة النشاط الإجرامى، واعترفوا باشتراكهم مع المتهم السادس (هارب)، يقوم بدور التوزيع مستخدما دراجته البخارية. وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ألقى القبض على المتهم الهارب وبمواجهته باعترافات باقى التشكيل العصابى أقر بارتكاب الجريمة. وأحيل المتهمون لمحكمة الجنايات التى قضت بحكمها سالف الذكر.