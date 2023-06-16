زهير الحارثي يلتقي أمين عام ⁧‫الرابطة المحمدية للعلماء

التقى الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي - كايسيد، اليوم الجمعة، الدكتور أحمد عبادي أمين عام ⁧‫الرابطة المحمدية للعلماء والعضو المؤسس لـ"منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات ⁧‫الدينية‬⁩ المتنوعة في العالم العربي ⁦التي أنشأها ⁧‫كايسيد‬⁩ بالتعاون مع 23 قيادة دينية.

ناقش الحارثي وعبادي الدور المهم للحوار في تعزيز السلام والتفاهم بين مختلف الطوائف الدينية، كما بيَّنا أن برامج ⁧‫كايسيد‬⁩ في المنطقة قد توسعت لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة وإطلاق ⁧‫مشاريع حوارية‬⁩ وتمكين المرأة من خلال مبادرات مثل زمالة برنامج ⁧‫هي للحوار‬⁩.

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