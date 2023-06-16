زهير الحارثي يلتقي أمين عام ⁧‫الرابطة المحمدية للعلماء

التقى الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي - كايسيد، اليوم الجمعة، الدكتور أحمد عبادي أمين عام الرابطة المحمدية للعلماء والعضو المؤسس لـ"منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي التي أنشأها كايسيد بالتعاون مع 23 قيادة دينية.
ناقش الحارثي وعبادي الدور المهم للحوار في تعزيز السلام والتفاهم بين مختلف الطوائف الدينية، كما بيَّنا أن برامج كايسيد في المنطقة قد توسعت لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة وإطلاق مشاريع حوارية وتمكين المرأة من خلال مبادرات مثل زمالة برنامج هي للحوار.