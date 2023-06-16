محافظ المنوفية يتابع سير العمل بسوق السيارات الجديد في شبين الكوم

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن سوق السيارات الجديد يشهد إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين وذلك في أسبوعه الثاني على التوالي ، مؤكداً أن المحافظة بصدد تطوير ودعم السوق بكافة الخدمات والمرافق ليصبح أول سوق سيارات نموذجي على أرض المنوفية للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لانتظام تشغيل منظومة العمل بالسوق بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة ، المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، المهندس إبراهيم مرعي مدير الإدارة الفنية بالديوان العام ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسى.

وأوضح محافظ المنوفية أن سوق السيارات النموذجي سيتم تدعيمه بكافة الخدمات وإستراحات للزائرين ومنافذ خدمية لتسهيل إجراءات البيع والشراء ومنها (الحماية المدنية والشهر العقارى والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها) حتى يتمكن من خلاله البائع والمشتري الحصول على كافة الخدمات بمكان واحد يتمتع بكافة المزايا لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمنوفية .

وأكد المحافظ أنه سيتابع وبشكل دوري انتظام حركة سوق السيارات وتقديم الدعم اللازم لإنجاحه كونه مشروع متميز وفريد من نوعه ويتم تنظيمه يوم الجمعة من كل أسبوع بصفة دورية وذلك في إطار مواجهة الأسواق العشوائية وتعظيم موارد المحافظة وتنميتها بما يعود بالنفع العام.

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