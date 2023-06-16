اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لتحسين سوق الكهرباء وتعزيز مصادرة الطاقة المتجددة

تجتمع المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، مع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل في لوكسمبورج للتوصل إلى نهج عام تحسين سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي الذي اقترحته المفوضية في مارس.

وذكر بيان على موقع المفوضية الأوروبية أن الإصلاح المقترح سيعمل على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وحماية المستهلكين بشكل أفضل وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، كجزء من خطة الصفقة الخضراء الصناعية.

وأشار البيان إلى أن الإصلاح المقترح مصمم لجعل فواتير الطاقة الاستهلاكية والصناعية أقل اعتمادًا على أسعار الوقود الأحفوري المتقلبة ولحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار وجعل إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي أكثر استدامة.

وبالاعتماد على الدروس المستفادة من أزمة الطاقة في العام الماضي والتنفيذ الناجح لخطة REPowerEU، ستطلع المفوضة الوزراء على استعدادات الطاقة لفصل الشتاء المقبل. كما ستطلعهم على التطورات الأخيرة في مجال علاقات الطاقة الخارجية.