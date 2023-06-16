المجلس الأوروبي: التشيك لا تزال تفتقر إلى قواعد مكافحة الفساد

قالت هيئة مكافحة الفساد الأوروبية إن جمهورية التشيك لا تطبق بالكامل معظم توصيات الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية منع الفساد بين المشرعين والقضاة ومدعي العموم.

وقالت الهيئة التابعة للمجلس الأوروبي - في تقرير أورده راديو "براغ الدولي" اليوم /الجمعة/ - إن التشيك لا يزال ينقصها قانونا بشأن ممارسة الضغط وقواعد السلوك المهني للمشرعين أو قواعد قبول الهدايا والمزايا الأخرى، مضيفة أنه يتعين على السلطات التشيكية أيضًا تبني إجراء تعديل على القانون المتعلق بالملاحقة القضائية.

كما أجرت الهيئة تحليلا للتقدم الذي أحرزته التشيك منذ آخر تقييم جرى خلال عام 2021، حيث وجدت أن براغ طبقت بالكامل توصيتين اثنتين من 14 توصية، وطبقت جزئيا تسعة توصيات، فيما لم تطبق على الإطلاق ثلاثة آخرين.