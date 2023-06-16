موسيماني يرفض العودة للتدريب في مصر.. ويقترب من قيادة فريق خليجي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن رفض المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، العودة للتدريب في مصر في الوقت الحالي في ظل ارتباط اسمه بتولي مهمة القيادة الفنية لفريق إماراتي بالموسم المقبل.

وأعلن موسيماني، أمس الخميس، رحيله عن تدريب أهلي جدة السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ولم يكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن.

وأكدت التقارير الجنوب أفريقية، أن موسيماني لم يرغب في العودة إلى التدريب في مصر حاليًا، بالرغم أنه تلقى أكثر من عرض لا سيما من الزمالك، الذي يبحث عند بديل للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

كما أشارت التقارير إلى أن مدرب الأهلي السعودي السابق، اقترب من تولي القيادة الفنية لفريق الوحدة الإماراتي، حيث تربطه جلسة بين النادي الإماراتي خلال الساعات المقبلة لإنهاء التعاقد بشكل رسمي.

وارتبط اسم موسيماني، بالعديد من الأندية الخليجية في الفترة الماضية، وذلك بعدما رحل عن أهلي جدة، وبعدما حقق نجاحات كبيرة مع الأهلي المصري أبرزها كان التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020.

ونجح بيتسو موسيماني في العودة بفريق أهلي جدة إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى بعام واحد، كما حصد لقب دوري يلو السعودي مع الفريق في الموسم المنقضي.