مدير الإنتاج بمصنع الأخشاب في وادي النطرون: نستهدف تصنيع 10 آلاف لوح يوميًا

قال السيد عبد الله، مدير الإنتاج بمصنع الأخشاب في وادي النطرون، إنّ المصنع ينتج الخشب الحُبيبي من المخلفات الزراعية، موضحًا أن إنتاج هذا النوع من الخشب منتشر في مصر لعدة أسباب، أهمها رخص سعره وبساطة استخداماته، حيث يدخل في معظم الصناعات الخشبية في مصر وبعض دول العالم.

وأضاف عبد الله، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة ‏الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «أكثر من 90% من المخلفات الزراعية تدخل في إنتاج الخشب الحبيبي مثل مخلفات الأشجار والفواكه والخضراوات والقطن والذرة وقصب السكر، وكان يتم حرقها قبل ذلك، لكنها دخلت في صناعات مثيرة ومنها الخشب الحُبيبي».

وتابع مدير الإنتاج بمصنع الأخشاب في وادي النطرون، أن مساحة المصنع 10 آلاف متر، وتم إنهاء المرحلة الأولى منه وهناك تجارب إنتاج مستمرة منذ شهر، وسيكون له فرص للتصدير.

وأكد أن طاقة إنتاج المصنع 2000 لوح، ويتم العمل على الوصول بهذه الطاقة إلى 3500 لوحة وسيكون للمصنع خطوط إنتاج أخرى حتى تصل طاقة المصنع إلى 10 آلاف لوح في اليوم.