العثور على 1.5 طن لحوم ودهون مجهولة المصدر داخل مفرمة لحوم بمنطقة السلام

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على 1،5 طن لحوم ودهون مجهولة المصدر داخل مفرمة لحوم بمنطقة السلام.

مداهمة المحل تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل مفرمة لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية لحوم "مفروم، دهون" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالمحل المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على (400 كيلو جرام لحوم مفرومة – 1،200 طن دهون "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



