ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يونيو 2023

الجمعة 16/يونيو/2023 - 08:50 ص

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ، بمقدار 10 جنيهات علي الأقل في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية لدي محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

وبلغ سعر عيار 21 حوالي 2255 جنيه للبيع و2285 جنيه للشراء، وعيار 24 حوالي 2576 جنيه للبيع 2620 جنيه للشراء.



ووصل سعر عيار 14 حوالي 1497 جنيه للبيع و1510 جنيه للشراء، وعيار 18 نحو 1924 جنيه للبيع و1941 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.96 ألف جنيه للبيع و18.12 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب نحو 2.565 مليون جنيه للبيع و2.6 مليون جنيه للشراء

ووصلت أونصة الذهب لنحو 80.9 الف جنيه للبيع و81.51 ألف جنيه للشراء.