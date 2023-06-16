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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تسجيل 653 حالة اختفاء لمساعدات عسكرية لقوات كييف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اكتشافها أكثر من 650 حالة اختفاء لمساعدات عسكرية للجيش الأوكراني منذ بداية العام الجاري، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت الوزارة في بيانها إنها أجرت مع دائرة الجمارك الأوكرانية في الفترة من يناير إلى مايو 2023 عمليات تدقيق مشتركة لأكثر من 5 آلاف عملية نقل لسلع المساعدات إلى حوالي 100 وحدة عسكرية. ولم تتسلم الوحدات في 653 حالة، المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذه المساعدات هي دروع واقية وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة التصوير الحراري وطائرات بدون طيار وغيرها من السلع والوسائل.

قوات كييف مساعدات عسكرية حالة اختفاء لمساعدات عسكرية وزارة الدفاع الأوكرانية