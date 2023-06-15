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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتضى منصور: لم أحسم موقفى من خوض انتخابات الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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أكد المستشار  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيحدد بنفسه موقفه من الترشح لخوض انتخابات القلعة البيضاء سواء في صدور قرار من المحكمة بتأييد قرار عزله أو لا.

وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" عائلتي لا تريد أن أستمر في العمل التطوعي بعد كل ما شاهدته في الفترة الماضية".

وشدد على أنه سيتم عقد جمعية عمومية يوم 11 أغسطس، وستكون هناك جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اللائحة الخاصة بالنادي، وجمعية عمومية عادية لاعتماد الميزانية وجمعية عمومية لإجراء الانتخابات على المقاعد الشاغرة في المجلس.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة.

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