تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 16 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية يوجد الكثير من المهام وسوف تلقى على عاتقك في هذه الفترة، أنت تشعر بأنها كثيرة بشكل كبير، كما انها اكبر من طاقتك، مما يشعرك بالارهاق في الفترة المقبلة، تفكر في أخذ اجازة من العمل من أجل منح نفسك يوم خاص لك، من الناحية العاطفية انتبه يقع خلاف بين عدد من أفراد العائلة، عليك حل هذا الخلاف على الفور.

برج الثور

من الناحية المهنية سوف تتجاوز العديد من المشاكل المزعجة التي مررت بها، وتتطور الأمور لتصبح أفضل بشكل كبير، هناك الكثير من المفاجآت السارة في انتظارك يا عزيزي، وهناك اتصال من صديق قديم يدعوك من خلاله لمناسبة مهمة، عليك العمل على ردات فعلك والانتباه من التهور والتسرع في أي قرار، من الناحية الصحية مارس الرياضة بانتظام.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية سوف تتحسن ظروفك بشكل كبير يا عزيزي، وهذا التحسن سيؤدي إلى تطورات في وضعك المادي، وعليك التوفيق ما بين العمل والمنزل، قد تزداد عليك المسؤوليات في الفترة المقبلة، ويعرض عليك مشروع جديد او وظيفة مميزة، تشعر بالحيرة في اتخاذ القرار المناسب، انتبه ولا تتسرع وادرس كافة المعطيات، صحياً انتبه لوجباتك في مكان العمل.

برج السرطان

من الناحية المهنية عليك بذل المزيد من الجهود من أجل التطور في مكان العمل، وسوف تزداد علاقتك بأحد الأصدقاء، بعد أن تعاتبه بسبب ابتعاده عنك واهماله التواصل معك، تكتشف انه كان يمر بمشكلة بسيطة لذلك تقرر مسامحته وتعملان على توطيد علاقتكما من جديد، تطور في أمر يخص العائلة، التطور ايجابي.

برج الأسد

من الناحية المهنية الأمور تصبح أفضل في مكان العمل، وسوف تتلقى الكثير من الإشادات ويتطور وضعك، أنت تشعر بالفرح الكبير بسبب هذه التطورات، قد تتلقى اتصال من شخص لم يتصل بك منذ فترة طويلة، الظروف بالمجمل تسير لصالحك، سوف تبدأ بالتفكير في عمل نظام غذائي أو حمية صحية، تشعر بالاعجاب الشديد بأحد الأشخاص، أما من الناحية الصحية حاول تجنب الأطعمة الجاهزة.

برج العذراء

من الناحية المهنية سوف تتلقى الكثير من الفرص الجيدة في مكان العمل، وسوف تكتشف أن شعورك بالخوف غير مبرر أبداً، فأنت شخص مهم في مكان العمل، ومهما حاول من حولك الإيقاع بك لن ينجحوا ابدًا، وعليك التخطيط لرحلة او مناسبة تساعدك على تجاوز الضغوطات النفسية التي عشتها في الوقت الماضي،من الناحية العاطفية سوف تصبح أفضل.

برج الميزان

من الناحية المهنية تعلم من الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي وانتبه، إن تكرار الخطأ في العمل قد يسبب لك متاعب أنت بغنى عنها، لا تمشي وراء أحد الزملاء وتنفذ ما يقوله، انت تملك شخصية قوية وانصياعك وراء هذا الشخص تثير الكثير من التساؤلات حول شخصيتك، وبشكل عام فإن شخصية هذا الزميل السلبية تؤثر عليك سلبًا، انتبه لصحتك أكثر.

برج العقرب

يعتبر يوم جيد للانفتاح على الأفكار الجديدة، أنت تفكر بتعلم شيء جديد في مجالك أو مجالات مختلفة، عليك وضع خطط واضحة جدًا من أجل التقدم في مكان العمل، هناك بعض الأمور التي تزعجك في العمل، من الناحية العاطفية أنت تسير بشكل جيد وتخفف عنك ضغوطات ومشاكل العمل.

برج القوس

من الناحية المهنية أنت تشعر بالحيرة في اختيارأمر من بين خيارين، إن القرار مصيري وسيحدد مستقبلك بشكل كبير، ويمكنك استشارة الاصدقاء الذين تثق بهم أو العائلة، حافظ على دبلوماسيتك ببعض الأمور التي تربطك بالأصدقاء، الانفعال والغضب لا يساعد في حل الأمور المعلقة، تعتبر الفترة المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت السارة استعد.

برج الجدي

من الناحية المهنية أنت تتحلى بالصبر في مواجهة المشاكل التي تطرأ بشكل مفاجئ في مكان العمل، هذه المشاكل ستحل من تلقاء نفسها، يتعرض صديق لك لبعض المشاكل التي تستدعي وقوفك إلى جانبه ومساندته، من الناحية العاطفية لا تهمل الشريك وانت في وسط هذه الانشغالات والأمور فهو بحاجة إليك ووجوده في حياتك أمر ضروري لك.

برج الدلو

من الناحية المهنية تتصرف بطريقة غير احترافية ومتسرعة في خلاف مع صديق، طريقتك تتسبب بخسارتك هذا الشخص الذي طالما كان مميزًا في حياتك، تشعر بالندم لكن تصر على موقفك، العناد ليس بصالحك في هذا الأمر، فهذا الشخص مميز جدا وطالما قدم لك المساعدة، راجع تصرفاتك بالفترة الأخيرة

برج الحوت

من الناحية المهنية أنت بصدد الدخول في مرحلة مهنية مهمة جدًا تتمكن من قلب حياتك رأسًا على عقب، أما من الناحية العاطفية سوف تتعرف على شخص جديد في أحد المناسبات، هذا الشخص سيصبح مقرب بشكل كبير جداً، تعيش فترة من الاستقرار العاطفي، أما من الناحية الصحية حاول أن تكثر من شرب الماء.