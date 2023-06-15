الحزب الحاكم البولندي: سنجري استفتاء شعبي لاتخاذ قرار بشأن قبول المهاجرين

قال زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، اليوم الخميس، إن الحكومة لن توافق أبدًا على وضع تكون فيه بولندا ملزمة بقبول حصة إلزامية من المهاجرين، وإن على البولنديين اتخاذ قرار بشأن هذه القضية في استفتاء.

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن كاتشينسكي قوله خلال مناقشة حول إعادة توطين المهاجرين في الاتحاد الأوروبي عقدت في مجلس النواب اليوم:" يجب البت في هذه المسألة من خلال استفتاء سوف ننظمه قريبا".

وصرح كاتشينسكي أن قبول بولندا للاجئي الحرب الأوكرانيين كان عاملًا مهمًا للغاية في هذا القرار، موضحا:"استقبلنا عدة ملايين من اللاجئين، بمعنى أن لكل مهاجر وفقا للاتحاد الأوروبي 22000 يورو، من شأنه أن يمنحونا 20-30 مليار يورو".

ومع ذلك، قال:" إذا كنا سنتحدث عن المساعدة التي تلقيناها، فهذا يساوي حوالي 100 يورو لكل مقيم، وهذه مزحة ومثال على تمييز شائن للغاية".

واختتم زعيم الحزب الحاكم بالقول "تذكر أننا سننظم هذا الاستفتاء، يجب أن يكون للشعب البولندي رأي في هذا الأمر".

ويأتي هذا النقاش بعدما وافق مجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، الذي يضم وزراء داخلية يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي على اتفاقية جديدة بشأن الهجرة واللجوء.

وبموجب مسودة اللائحة، سيتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي قبول حصة أولية من 30 ألف مهاجر من البلدان التي تتحمل وطأة الهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل اليونان وإيطاليا، أو دفع حوالي 22 ألف يورو لكل مهاجر غير مسموح له بالدخول فيما صوتت بولندا والمجر ضد القواعد الجديدة.

وأعادت القواعد الجديدة إشعال نقاش عام 2015 حول قوانين الهجرة في أعقاب أزمة الهجرة آنذاك، عندما رفضت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، قبول حصص اللاجئين بشكل إلزامي، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى إطلاق إجراءات انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي ضدهم ولم يناقش الاتفاق في البرلمان الأوروبي.