دوري الأمم الأوروبية.. موراتا يقود هجوم منتخب إسبانيا ضد إيطاليا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إيطاليا، في المباراة التي تجمع بينهما في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويحتضن ملعب دي جرولش فيسته، اليوم الخميس، مباراة نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بين منتخب إيطاليا ونظيره الإسباني، حيث تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، بإدارة تحكيمية من السلوفيني سلافكو فينسيتش.

ويقود ألفارو موراتا، هجوم المنتخب الإسباني رفقة جافي ورودريجو وبينو، على أن يجلس ماركو أسينسيو على مقاعد البدلاء.

ويتطلع كلا المنتخبين، للفوز من أجل التأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية، لمواجهة كرواتيا في النهائي بعد تخطيه منتخب هولندا، أمس الأربعاء، برباعية مقابل هدفين.

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: خيسوس نافاس، روبين لو نورماند، لابورت، جوردي ألبا

خط الوسط الدفاعي: رودري، ميكيل مورينو

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جافي، بينو

خط الهجوم: موراتا.