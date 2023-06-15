5 مقترحات لجعل البورصة الحل الأكثر فاعلية لدعم الاقتصاد المصري

قال حسام عيد، خبير أسواق المال ومساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، إن هناك ضرورة لدعم البورصة المصرية كأهم وأسرع وسيلة لتوفير التمويل اللازم للحكومة منعدم التكلفة، ومن ثم يجب تشكيل مجموعة اقتصادية من افضل خبراء الاقتصاد المصري لادارة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية في اسرع وقت والعمل على نجاحه وتحقيق الهدف من تنفيذه وهو توفير التمويل اللازم سواء بالطرح العام وتوسيع قاعدة المساهمين أو بدخول مستثمر استراتيجي واستخدام حصيلة الطرح لتوسعة أنشطة الشركات

وطالب عيد في تصريح خاص لـ البوابة نيوز،بضرورة العمل على نجاح برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بتوافر أهم عوامل النجاح وهم التسعير الجيد والترويج الجيد ،و التأكيد على أن البورصة المصرية هي بطل المرحلة الراهنة وذلك من خلال دورها الرئيسي في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المستثمرة سواء الغير مباشرة والمباشرة أيضا

تابع: بعد تنفيذ صفقات استحواذ على أربع شركات من الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة المصرية والرائدة في مجالاتها من الصندوق السيادي السعودي بالعام الماضي بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار نجحت هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة إيراداتها وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لتوسعة أنشطتها وبالتالي انعكس إيجابًا على الناتج القومي الإجمالي المحلي، فلابد من الاستفادة القصوى وايضا الاستخدام الأمثل لأهم واسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة في ظل ما يشهده الاقتصاد القومي من تحديات، الأمر الذي سوف يترتب عليه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وايضا انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي وانخفاض عجز ميزان المدفوعات.