توقعات أعلى من التقديرات لإيرادات الموازنة غير النفطية في روسيا خلال 2023

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن إيرادات الميزانية غير النفطية سيكون في العام الجاري 2023 أعلى من التقديرات المخطط لها.

جاء تصريح وزير المالية الروسي اليوم في جلسة نقاش جرت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا الأسبوع في روسيا، حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وأشار سيلوانوف إلى أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قامت في وقت سابق بتحسين توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي.

وبحسب تقديرات أولية لوزارة المالية الروسية فقد نفذت الميزانية الروسية في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام بعجز قدره 2.4 تريليون روبل، حيث بلغت النفقات 8.077 تريليون روبل فيما وصلت الإيرادات إلى 5.677 تريليون روبل.

يعقد المنتدى في الفترة من 14 حتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.