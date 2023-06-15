في ذكرى ميلاده.. أشهر أعمال إسماعيل باشا صدقي رئيس مجلس الوزراء الأسبق

في مثل هذا اليوم 15 يونيو 1875م، كان ميلاد إسماعيل باشا صدقي رئيس مجلس الوزراء في عهد الملك فؤاد الأول.

إسماعيل باشا صدقي هو سياسي مصري، ولد فى 15 يونيو 1875، والده احمد شكرى باشا من كبار رجال الحكومة فى عهد اسماعيل وتوفيق.

تعلم بمدرسة الفرير ثم التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية حتى تخرج منها، اشتغل كاتبا للنيابة ثم مساعدا فى إيتاى البارود والمحلة وطنطا ثم رئيسا للنيابة بالاسكندرية، عمل بمجلس بلدى الاسكندرية حتى أصبح سكرتيرا عاما للبلدية بها.

تولى منصب سكرتير عام وزارة الداخلية 1908م ثم اصبح وكيلا لها 1910م، اختير ناظرا للزراعة فى فبراير 1914م، تولى رئاسة وزراء مصر في عام 1930 في عهد الملك فؤاد الأول، حيث قام بوضع دستور عام 1930 الذى ازداد فيه نفوذ الملك ولكنه أثار ضجة كبرى فاضطر، إلى أن يعيد دستور 1923، وتولى رئاسة الوزراء فترة ثانية في 17 فبراير- 8 ديسمبر 1946م.

وفى 8 ديسمبر 1946 قدم صدقى باشا استقالته من الوزارة وبناها على اسباب صحية، والواقع انها ترجع لفشلة فى المفاوضات وصدامة مع الإنجليز فى شأن السودان وتعارض تصريحاته مع تصريحات رئيس وزراء بريطانيا فى هذا الشأن، فضلا عن فشله فى السيطرة على الامن والحد من الاضرابات والمظاهرات، وكان احد الاسباب التى على ضوئها تم اختيارة للوزارة، وفى 9 ديسمبر قبل الملك استقالة الوزارة.

من أهم أعماله:

• أنشأ بنك التسليف الزراعي ليحل محل الدائنين لإنقاذ أصحاب الملكيات الزراعية.

• أنشئت في عهده محكمة القضاء الإداري، ويرجع إليه الفضل في إنشاء كورنيش الإسكندرية.

• أصدر قانونًا بتخفيض إيجار الأرض الزراعية للعام 1929 ـ 1930.

• أصدر في عام 1946 قانون مجلس الدولة، وذلك في إطار عملية الإصلاح التشريعي، والذي كان من أهم ثماره إنشاء محكمة القضاء الإداري..

👈 توفي اسماعيل باشا صدقي في 9 يوليو 1950.