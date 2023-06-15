الأركان الأمريكية تمتنع عن تحديد موعد لإرسال "إف-16" إلى أوكرانيا

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أنه من المبكر تحديد موعد إشراك مقاتلات "إف-16" أو غيرها من الطائرات الحديثة في المعارك الدائرة في أوكرانيا.

وقال ميلي في مؤتمر صحفي: من السابق لأوانه إعطاء تاريخ محدّد لمشاركة "إف –16" أو أي نوع آخر من الطائرات الحديثة في المعارك في أوكرانيا، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وكان ذكر، أول أمس، الخبير البولندي القائد السابق للقوات البرية البولندية، الجنرال فالديمار سكشيبتشاك، إن أوكرانيا ستستلم مقاتلات "F-16" في غضون 2-3 أشهر.

وأضاف سكشيبتشاك في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام: استمر تدريب الطيارين الأوكرانيين على إف 16 لفترة طويلة، في رأيي في غضون 2 أو 3 أشهر ستمتلك أوكرانيا مقاتلات إف -16 لأن الطيارين الأوكرانيين بلا شك جاهزون بالفعل لها.

يُشار إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، ذكر في وقت سابق لوكالة "نوفوستي"، أن الغرب يعمل على توسيع الكمية والمدى للأسلحة الهجومية الهجومية المقدّمة لنظام كييف، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى تصميم واشنطن وحلفاؤها على محاربة روسيا حتى آخر أوكراني.