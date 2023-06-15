شعبة الأدوية تنفي شائعات نقص أدوية الضغط والسكر

نفى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، ما يتردد بشأن نقص بعض أنواع الأدوية في الفترة الأخيرة.

وقال “عوف” خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد: الأدوية الرئيسية والمهمة متواجدة بمخزون يتراوح من 3 إلى 6 شهور، ويحدث اجتماع دوري مع رئيس الوزراء لمتابعة أرصدة الدواء.

وأشار إلى أنه يتم متابعة مخزون الدواء بشكل شهري، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص بالأدوية الرئيسية، وأدوية الضغط والسكر والكوليسترول متواجدة، لكن الأمر يتعلق بثقافة المجتمع، فعلي سبيل المثال في أوروبا الطبيب يكتب اسم الدواء العلمي، وليس الاسم التجاري، فكل صنف دواء يوجد منه أكثر من منتج.

وأضاف: ممكن متلاقيش الاسم التجاري للدواء لكن هتلاقي البديل بنفس المادة وبنفس الفعالية وقد يكون بسعر أقل.

وحول ارتفاع أسعار الدواء قال رئيس شعبة الأدوية: هيئة الدواء تعتمد دخول الأدوية بموجب الفواتير ومقارنة السعر مع أسعار المواد الخام، وتعرض الدواء على لجنة قبل إقرار الزيادة للتأكد من أحقية الرفع، لافتا إلى أن متوسط الزيادة في أسعار الدواء خلال عام ما بين 15% إلى 25%، وفقا لنوع الدواء.